Для iOS появился Arc Search — браузер с фокусом на поиск с помощью ИИ

Arc Search — расширение функционала основного браузера, мобильная версия которого была скорее дополнением в десктопному приложению. Теперь готовится полноценная версия для Windows и вышла мобильная — для iOS.

Важной функцией Arc Search является механизм Browse for me, формирующий по запросу пользователя отдельную страницу с ответами из разных источников с цитированием и ссылками. Все связанные с запросами и ответами ссылки помещаются в раздел Dive Deeper.

Разработчики готовят и систему кроссплатформенной синхронизации под названием Arc Anywhere, благодаря которой часть ИИ-функционала появится на других устройствах и ОС.

Как отмечается, со временем Arc может стать платным продуктом и, возможно, — единственным предложением The Browser Company.