Для любителей «таскаться» по судам: в Photomator появились «водяные знаки»

При экспорте изображений Photomator предложит вам добавить водяные знаки, обеспечивая гибкость в расположении, размере и непрозрачности. Вы можете выбрать водяные знаки в виде изображения или текста, а для дополнительного уровня безопасности — повторить водяной знак на всей фотографии.

Благодаря шести предустановкам по умолчанию Photomator упрощает процесс, позволяя пользователям легко настраивать его. Сохраняйте свои уникальные водяные знаки для дальнейшего использования и даже накладывайте водяные знаки на несколько изображений одновременно.

Photomator также рассказал о грядущей функции для macOS, представив файловый проводник для редактирования фотографий с внешних накопителей и импорта папок без лишних усилий.