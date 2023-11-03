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07:30, 03 ноября 2023
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Для WhatsApp начали предлагать шпионское ПО под видом неофициального дополнения

«Лаборатория Касперского» заявила об обнаружении мошеннического неофициального дополнения, или мода, для мессенджера WhatsApp. Примечательно, что мод распространяется в Telegram-каналах, пишущих на арабском и азербайджанском языках.

Unsplash.com

Unsplash.com

Речь идёт о ранее неизвестном вирусе-шпионе для ОС Android, а распространение мошеннических модов — обычная практика. Как отмечается, общее количество подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти 2 млн пользователей.

По словам специалистов «Лаборатории Касперского», за октябрь компания предотвратила более 340 тысяч атак в более чем ста странах. Самое больше число зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции, Египте. Российские пользователи тоже столкнулись с попытками заражения вирусами под видом дополнений.

«Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мод для WhatsApp … который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках», — сказано в сообщении компании.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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