Дуров раскрыл число платных пользователей Telegram

Запущенная менее чем полтора года назад, инициатива уже стала самой быстрорастущей платной подпиской в истории мессенджеров.

За последние 5 месяцев количество подписчиков Telegram Premium удвоилось, а за последние 12 месяцев — увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день их число превысило 4 млн.

Дуров выразил благодарность всем, кто оформил платную подписку на Telegram. Он отметил, что каждый месяц для них добавляются новые уникальные функции, которые делают использование мессенджера еще более комфортным и интересным.

Подробности о новых функциях и преимуществах подписки можно найти в специальном канале @premium в самом Telegram.