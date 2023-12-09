Дуров раскрыл число платных пользователей Telegram
Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, недавно раскрыл впечатляющие цифры, касающиеся платной подписки Telegram Premium.
Ferra.ru
Запущенная менее чем полтора года назад, инициатива уже стала самой быстрорастущей платной подпиской в истории мессенджеров.
За последние 5 месяцев количество подписчиков Telegram Premium удвоилось, а за последние 12 месяцев — увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день их число превысило 4 млн.
Дуров выразил благодарность всем, кто оформил платную подписку на Telegram. Он отметил, что каждый месяц для них добавляются новые уникальные функции, которые делают использование мессенджера еще более комфортным и интересным.
Подробности о новых функциях и преимуществах подписки можно найти в специальном канале @premium в самом Telegram.