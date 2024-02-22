Опубликовано 22 февраля 2024, 12:45
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ЕС оштрафует Apple за подавление конкуренции со стороны музыкальных сервисов
В Евросоюзе с 2019 года тянется антимонопольное расследование в отношении Apple в связи с жалобой конкурирующего стримингового сервиса Spotify.
Medhat Dawoud / Unsplash
Сервис подал жалобу из-за подавления конкуренции со стороны Apple и учинения препятствий при попытке потоковых сервисов рассказать пользователям о «более дешёвых вариантах за пределами App Store». Как предполагается, ЕС установит, что Apple устанавливала «несправедливые торговые условия» для конкурентов своего сервиса Apple Music.
Штраф, который грозит Apple в случае подтверждения всех претензий, может составить 500 млн евро, или $539 млн.