ЕС оштрафует Apple за подавление конкуренции со стороны музыкальных сервисов

Сервис подал жалобу из-за подавления конкуренции со стороны Apple и учинения препятствий при попытке потоковых сервисов рассказать пользователям о «более дешёвых вариантах за пределами App Store». Как предполагается, ЕС установит, что Apple устанавливала «несправедливые торговые условия» для конкурентов своего сервиса Apple Music.

Штраф, который грозит Apple в случае подтверждения всех претензий, может составить 500 млн евро, или $539 млн.