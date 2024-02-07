Приложения
Опубликовано 07 февраля 2024, 16:30
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Facebook* решил помечать ИИ-дипфейки: WhatsApp это вряд ли коснется

Meta Platforms*, владелец Facebook* и Instagram*, приняла меры по борьбе с изображениями, созданными искусственным интеллектом и способными ввести пользователей в заблуждение. Вскоре компания начнет обнаруживать и маркировать на своих платформах изображения, созданные другими ИИ-сервисами (от OpenAI или Google, например).
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Почему это важно? Изображения, созданные искусственным интеллектом, могут быть очень реалистичными и часто неотличимы от настоящих фотографий. Маркировка таких изображений поможет пользователям понять истинное происхождение контента.

Meta* будет опираться на невидимые маркеры, встроенные в файлы изображений такими компаниями, как OpenAI и Google. Эта система опирается на существующие кросс-платформенные усилия по удалению вредоносного контента.

В то время как Meta уверена в точности маркировки изображений, инструменты для работы с аудио- и видеоматериалами все еще находятся в стадии разработки. Для такого контента пользователи должны будут самостоятельно маркировать измененные медиафайлы, и за несоблюдение этого требования могут быть применены определенного рода санкции.

А вот маркировка текста, созданного искусственным интеллектом, например сообщений чатботов, по-прежнему остается сложной задачей. «Этот корабль уже отплыл», — говорит руководитель отдела политики Meta*, признавая сложность отслеживания происхождения текста.

При этом компания умалчивает о том, будет ли система маркировки распространяться на ее WhatsApp, но интегрировать подобную технологию будет, скорее всего, тяжело, считают эксперты.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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