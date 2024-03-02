ФБР стали использовать push-уведомления для ловли преступников

Дело в том, что приложения часто снабжаются уникальными идентификаторами, называемыми «push-токенами», которые хранятся на серверах компании, например Apple. Эти маркеры эффективно привязывают пользователя к приложению, даже на таких якобы анонимных платформах, как Wickr. Отключение уведомлений может оказаться недостаточным, чтобы разорвать эту связь, предупреждают эксперты.

Подход ФБР многообещающе подходит для поимки серьезных преступников, включая террористов. Однако критики высказывают опасения по поводу возможного злоупотребления. Этот метод сбора данных может выйти за рамки преступлений и, возможно, позволит отслеживать политических активистов или женщин, желающих сделать аборт в штатах с ограничительными законами.