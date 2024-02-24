Приложения
Опубликовано 24 февраля 2024, 08:15
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Где такое видано: соцсеть Bluesky разрешила людям хостить собственный сервер

Bluesky, социальная сеть, нацеленная на «расширение возможностей пользовательского контроля и владения данными», объявила о раннем доступе к самохостингу, позволяя пользователям и разработчикам управлять собственными серверами со своими правилами и нормами.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Самостоятельный хостинг означает хранение данных в социальных сетях на собственном сервере, а не на централизованной платформе, как у Bluesky. Это дает вам больший контроль над информацией, конфиденциальностью и опытом. Вы можете самостоятельно выбирать политику модерации, настраивать потоки контента и даже переносить данные на другую платформу.

Хотя Bluesky еще не полностью «федерализирован», программа раннего доступа позволяет частным лицам и разработчикам экспериментировать с самостоятельным хостингом своих аккаунтов. В настоящее время существуют ограничения:

Только ваши собственные аккаунты могут быть размещены на хостинге: вы пока не можете размещать данные других пользователей.

Изначально каждый сервер имеет ограничение в 10 пользовательских аккаунтов, в дальнейшем планируется постепенное увеличение этого лимита.

Действуют тарифные ограничения

Автор:Армен Зангиев
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