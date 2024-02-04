Гегемон пошатнулся? Amazon «официально» отказалась от Android в своем продукте

В течение многих лет Amazon использовала для своих устройств Fire TV адаптированную версию Android без участия Google. Но, похоже, этот «роман» закончился. В объявлении о вакансии прямо говорится о переходе с «FOS/Android» на «native/Rust» и React Native, фреймворк для создания кроссплатформенных приложений.

Это указывает на VegaOS, слухи о замене платформы на основе Rust и React Native. Хотя подробностей пока мало, это говорит о том, что Amazon хочет получить больше контроля над работой Fire TV. Интересно, что один из «умных» дисплеев Amazon уже перешел на новую платформу, что намекает на более масштабный план.

Когда это произойдет? В объявлении о вакансии, которое сейчас удалено, не было указано никаких сроков. Однако активная разработка и выделение ресурсов позволяют предположить, что это не такое уж далекое будущее.

Что это значит? Этот шаг может иметь значительные последствия: разработчикам придется адаптироваться к новой платформе, что может повлиять на доступность и производительность приложений. Пользователям же придется подождать: потенциальные преимущества, такие как ускоренное обновление и более тесная интеграция с сервисами Amazon, но также и потенциальные риски, например, проблемы с совместимостью приложений.