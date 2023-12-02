Гендиректор X (Twitter) похвалил матерные слова Илона Маска в сторону ушедших компаний
Взрывное интервью Илона Маска, в котором он дерзко послал рекламодателей «на три буквы», привело к тому, что компания X, ранее называвшаяся Twitter, оказалась не в лучшем для себя положении. Генеральный директор Линда Яккарино защитила Маска, назвав его высказывание «откровенным и глубоким».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Однако этот шаг (внезапно) не смог остановить значительный отток рекламодателей, что усугубило финансовые проблемы X. Спорное поведение Маска в сети уже вызвало отказ таких крупных брендов, как IBM и Apple, опасающихся ассоциироваться с противоречивым контентом на платформе.
Несмотря на внутренние документы, намекающие на потенциальные потери до 75 миллионов долларов в доходах от рекламы, Маск переложил вину на рекламодателей, заявив, что их бойкот может «убить компанию». Рекламодатели остались непоколебимы: несколько крупных маркетинговых агентств заявили, что бренды решительно отказываются от рекламы.
Некогда ведущую платформу теперь ждет неопределенное будущее.