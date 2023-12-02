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01:30, 02 декабря 2023
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Гендиректор X (Twitter) похвалил матерные слова Илона Маска в сторону ушедших компаний

Взрывное интервью Илона Маска, в котором он дерзко послал рекламодателей «на три буквы», привело к тому, что компания X, ранее называвшаяся Twitter, оказалась не в лучшем для себя положении. Генеральный директор Линда Яккарино защитила Маска, назвав его высказывание «откровенным и глубоким».

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Однако этот шаг (внезапно) не смог остановить значительный отток рекламодателей, что усугубило финансовые проблемы X. Спорное поведение Маска в сети уже вызвало отказ таких крупных брендов, как IBM и Apple, опасающихся ассоциироваться с противоречивым контентом на платформе.

Несмотря на внутренние документы, намекающие на потенциальные потери до 75 миллионов долларов в доходах от рекламы, Маск переложил вину на рекламодателей, заявив, что их бойкот может «убить компанию». Рекламодатели остались непоколебимы: несколько крупных маркетинговых агентств заявили, что бренды решительно отказываются от рекламы.

Некогда ведущую платформу теперь ждет неопределенное будущее.

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