Gmail потребовал от «рассыльщиков» придерживаться новых стандартов

Чтобы облегчить пользователям отказ от подписки, Gmail перенес кнопку «Отписаться» в вид беседы на мобильных устройствах (сначала на Android, а вскоре появится и на iOS) и сделал ее более заметной. Кнопка теперь доступна при наведении курсора в окне входящих сообщений наряду с другими действиями, такими как архивирование и удаление.

Раньше кнопка «Сообщить о спаме и отписаться» выполняла двойную функцию. Однако теперь Google разделяет эти функции на отдельные кнопки, чтобы пользователи не могли случайно пометить законные письма как спам.

Начиная с февраля 2024 года, Google также потребует от массовых отправителей, под которыми понимаются те, кто отправляет на адреса Gmail более 5 000 писем в день, отказаться от подписки в один клик. Это подразумевает размещение хорошо видимой ссылки на отказ от подписки в сообщении электронной почты и оперативное рассмотрение запросов на отказ от подписки в течение двух дней.

Google также вводит более строгие требования к аутентификации для «рассыльщиков». Отправители должны проверять подлинность писем с помощью DKIM (DomainKeys Identified Mail) и SPF (Sender Policy Framework), чтобы сделать адрес «От» менее восприимчивым к подделке или выдаче себя за другого. Кроме того, необходимо использовать DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance), чтобы убедиться, что электронные письма соответствуют стандартам аутентификации.

Наконец, Google устанавливает четкий порог спама в 0,3% для массовых отправителей, измеряемый в Gmail Postmaster Tools. Отправители, превысившие этот порог, столкнутся с последствиями, в том числе с ухудшением доставки их писем пользователям Gmail.