Приложения
09:00, 02 ноября 2023
1 мин.

Google Chrome для iOS позволил располагать адресную строку внизу

Вышла релизная версия мобильного браузера Google Chrome для iOS, в которой можно изменять расположение адресной строки.

Google

Google

На это обратил внимание журналист издания The Verge Джон Портер. По его словам, после выхода обновления 119.0.6045.109 в Chrome для iPhone появилась возможность размещать адресную строку внизу. Для этого не нужно обновляться, функция доступна сразу после выхода браузера из бета-тестирования.

По умолчанию адресная срока находится вверху, как и раньше, а для изменения интерфейса нужно перейти в настройки и выбрать опцию «Адресная строка» или длительно нажать на саму строку и выбрать пункт «Переместить адресную строку в нижнюю часть».

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