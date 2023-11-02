Google Chrome для iOS позволил располагать адресную строку внизу

На это обратил внимание журналист издания The Verge Джон Портер. По его словам, после выхода обновления 119.0.6045.109 в Chrome для iPhone появилась возможность размещать адресную строку внизу. Для этого не нужно обновляться, функция доступна сразу после выхода браузера из бета-тестирования.

По умолчанию адресная срока находится вверху, как и раньше, а для изменения интерфейса нужно перейти в настройки и выбрать опцию «Адресная строка» или длительно нажать на саму строку и выбрать пункт «Переместить адресную строку в нижнюю часть».