Google Chrome на iOS перестанет быть «неполноценным», но лишь у европейцев

Это изменение стало ответом на принятый Европейским союзом Закон о цифровых рынках (DMA), который направлен на развитие конкуренции и защиту прав потребителей на цифровом рынке. DMA запрещает таким компаниям, как Apple, заставлять пользователей использовать свои приложения по умолчанию или препятствовать удалению предустановленных приложений.

Решение Apple открыть iOS для альтернативных браузерных движков, вероятно, окажет серьезное влияние на ситуацию с браузерами. Ожидается, что компания Google, которая уже некоторое время работает над версией Chrome для iPhone без WebKit, будет одной из первых, кто выпустит новый браузер для пользователей ЕС. Это может привести к возобновлению конкуренции на рынке браузеров для iOS, и у пользователей появится больше возможностей для выбора.

Apple не хотела допускать альтернативные браузерные движки на iOS, утверждая, что это необходимо для обеспечения стабильного и безопасного просмотра веб-страниц для всех пользователей. Однако DMA заставил компанию пересмотреть свой подход, и теперь она принимает возможность создания более разнообразной экосистемы браузеров.