Приложения
11:15, 02 ноября 2023
1 мин.

Google Chrome начал переводить небезопасные запросы в защищённый протокол HTTPS

В браузере Google Chrome для всех операционных систем появилась новая функция — HTTPS Upgrade, которая автоматически переводит все небезопасные HTTP-запросы в защищённый протокол HTTPS.

Unsplash.com

Unsplash.com

Эта функция не требует согласия пользователя, всё происходит автоматически. Так Google усиливает встроеные механизмы безопасности своего фирменного браузера.

При попытке пользователя открыть сайты по ссылкам http://, браузер пытается открыть ресурсы по безопасному протоколу https://. В таком случае могут быть отказы в открытии сайтов, Chrome может просто заблокировать вход ради безопасности.

Реализация этого функционала началась ещё в июле, но только сейчас закончился тестовый период, и теперь HTTPS-Upgrade открыта для всех пользователей.

«Мы включили HTTPS-Upgrades по умолчанию и разослали соответствующий апдейт всем пользователям интернет-обозревателя», — рассказал один из руководителей программы Google Engineering Крис Томпсон.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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