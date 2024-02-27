Опубликовано 27 февраля 2024, 07:30
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Google Docs на Android получил функцию аннотаций для рукописных заметок
На MWC 2024 Google представила обновление для Google Docs на устройствах Android — функцию аннотаций. Теперь пользователи могут маркировать свои документы, подобно тому, как они делают это ручкой на бумаге.
Обновление позволяет использовать пальцы или стилус для написания заметок, выделения текста и обведения слов. Функционал будет доступен на планшетах и смартфонах под управлением Android, что открывает большие возможности для устройств с гибкими экранами, придавая им еще больший потенциал в плане продуктивности. Также это обновление сделает подписание цифровых документов более плавным и удобным.
Пользователям Android предоставляется доступ к нескольким цветам пера и маркеров с новым инструментом аннотаций для Google Docs, что радует тех, кто любит цветовую кодировку своих заметок. Это обновление может оказаться полезным для тех, кто предпочитает писать от руки, несмотря на возможность быстрого ввода текста.