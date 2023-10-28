Google Drive изменил дизайн в складных смартфонах
Последнее обновление улучшает работу со складными экранами в Google Drive для Android. При просмотре PDF-файлов Drive теперь предлагает двухстраничную верстку в дополнение к традиционной одностраничной.
Пользователи могут активировать этот режим с помощью специальной кнопки, расположенной между строкой поиска и меню с тремя точками. Двухстраничная верстка призвана обеспечить удобство работы с книгами на устройствах Android с большим экраном, таких как планшеты и складные устройства. Макет полностью использует доступную площадь экрана.
Теперь она доступна всем пользователям Google Workspace и пользователям с личными учетными записями Google.
В этом году в Google Drive было представлено несколько обновлений, ориентированных на планшеты, включая возможность рисовать на PDF-файлах и выделять их, поддержку нескольких экземпляров, навигационное меню и более крупные виджеты.