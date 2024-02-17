Приложения
Опубликовано 17 февраля 2024, 16:30
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Google начала рекламировать ОС ChromeOS Flex для тех, кому не нравится Windows

Google начала активную рекламную капанию по продвижению своей «лёгкой» операционной системы ChromeOS Flex, поддерживающей старые компьютеры.
Google / Neowin

Google / Neowin

«Гугловская» бесплатная ОС в отличие от Windows 11 поддерживает практически все устаревшие процессоры, занимает всего 16 ГБ накопителя и требует 4 ГБ оперативной памяти. К тому же скоро Microsoft полностью откажется от поддержки Windows 10, а владельцы старых ПК не смогут обновиться в силу высоких требований грядущей Windows 11 24H2 к «железу», в частности, обновиться не получится из-за устаревших процессоров.

Как раз этим Google и пользуется, показывая преимущества своей ОС на фоне Microsoft. При этом ChromeOS Flex отличается от обычной ChromeOS, потому что построена вокруг браузера Chrome и считается не такой производительной.

Автор:Андрей Кадуков
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