21:45, 30 ноября 2023
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Google начала внедрять обновление дизайна главной страницы Диска для ПК
Google начала внедрять новый дизайн главной страницы своего облачного Диска для персональных компьютеров.
Изменилась главная кнопка страницы: вместо кнопки «Мой Диск» теперь отображается «Домой». Но главное — обновлённый дизайн служит упрощённому поиску файлов.
Теперь в Диске навигация стала более быстрой, а пользователь получает персонализированные рекомендации, основанные на машинном обучении. При поиске файлов система учитывает открывался ли файл, как давно, проводилось ли редактирование и т.п.
Новый дизайн будет стандартным, когда реализация нововведений дойдёт до логического завершения. Но если пользователь предпочитает старый дизайн, для этого в Диске будет находиться баннер с уведомлением об изменениях.
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