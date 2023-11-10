17:15, 10 ноября 2023
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Google напомнила, что в декабре удалит аккаунты, которыми не пользовались два года
Google напомнила о том, что в декабре удалит все неиспользуемые два года аккаунты и данные в сервисах Gmail, «Документы», «Календарь» и «Фото».
Nathana Rebouças / Unsplash
Перед удалением компания направит пользователям с такими аккаунтами несколько уведомлений на основную и резервную почту. Для того, чтобы у пользователя была возможность сохранить данные в аккаунте: достаточно зайти в заброшенный аккаунт, чтобы его «реанимировать». В противном случае аккаунт будет удалён вместе со всеми хранящимися данными.
Как отмечает Google, это делается для того, чтобы обезопасить пользователей от потенциальных кибератак, так как в старых и неиспользуемых аккаунтах зачастую используются устаревшие или дублируемые пароли.
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