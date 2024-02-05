Google обновит свой ИИ Bard: новое название, платная подписка и специальные приложения

Прощай Bard, здравствуй Gemini: самым заметным изменением является переход от «Барда» к «Близнецам». Этот шаг может упростить интеграцию новой мультимодальной модели ИИ Google, также названной Gemini, которая была представлена в конце прошлого года. В настоящее время в Bard используются языковые модели Bard и LaMDA, в то время как Gemini представляет собой более продвинутую архитектуру ИИ.

7 февраля ожидается запуск платной подписки «Gemini Advanced», который предоставит пользователям доступ к мощной модели Gemini «Ultra 1.0». Эта улучшенная версия обещает расширить возможности в таких сложных задачах, как программирование, логические рассуждения, тонкие инструкции и творчество. Бесплатный уровень с более базовой функциональностью, скорее всего, останется доступным всем желающим.

Первоначально оптимизированный для английского языка, Gemini Advanced будет запущен в более чем 150 странах, что значительно расширит доступность ИИ от Google. Кроме того, как сообщается, в скором времени появится специальное приложение Gemini для Android, предлагающее более прямой и удобный способ взаимодействия с ИИ.