Google отключит приложение «Календарь» пользователям старых смартфонов
В мире технологий наступают изменения, которые могут затронуть многих пользователей старых версий Android.
Ferra.ru
Google Календарь, одно из самых популярных приложений для организации времени, может перестать работать на устройствах с Android Nougat 7.1 и старее. Это следует из нового флага, обнаруженного в последнем обновлении приложения.
Android Nougat, выпущенный в 2016 году, уже считается устаревшей версией операционной системы Google.
Недавно Google Chrome также прекратил поддержку этой версии, а теперь, следом за ним, и Google Календарь. Новый флаг в приложении, обнаруженный AssembleDebug из TheSpAndroid, предполагает, что поддержка Nougat будет прекращена в ближайшее время.
Это решение поискового гиганта кажется логичным с точки зрения безопасности, так как старые версии Android более уязвимы для атак и утечек данных.
Кроме того, поддержание старых версий ОС требует значительных временных и финансовых затрат. Старые телефоны часто не могут справиться с новыми функциями приложений, что приводит к снижению производительности и другим проблемам.