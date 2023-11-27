Google отключит приложение «Календарь» пользователям старых смартфонов

Недавно Google Chrome также прекратил поддержку этой версии, а теперь, следом за ним, и Google Календарь. Новый флаг в приложении, обнаруженный AssembleDebug из TheSpAndroid, предполагает, что поддержка Nougat будет прекращена в ближайшее время.

Это решение поискового гиганта кажется логичным с точки зрения безопасности, так как старые версии Android более уязвимы для атак и утечек данных.

Кроме того, поддержание старых версий ОС требует значительных временных и финансовых затрат. Старые телефоны часто не могут справиться с новыми функциями приложений, что приводит к снижению производительности и другим проблемам.