Google признала сбор ваших данных даже в режиме "Инкогнито" в Chrome

В своем заявлении представитель Google сказал, что «режим инкогнито в Chrome по-прежнему будет предоставлять людям возможность просматривать интернет-страницы, не сохраняя данные о своей деятельности в браузере или на устройстве». Однако представитель компании также отметил, что «посещаемые вами сайты и используемые ими сервисы, включая Google», по-прежнему могут собирать данные о вашей активности в браузере.

Функция Google «Активность в Интернете и приложениях» — один из основных способов сбора данных о пользователях. Вы можете отключить эту функцию.

Также не стоит использовать свои реальные данные в этом режиме, а тем более заходить в собственные аккаунты в режиме «инкогнито».

Стоит также ограничить обмен данными с сайтами и службами, потому что Google может передавать ваши данные сторонним приложениям и службам.