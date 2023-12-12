Google разработала функцию редактирования SMS-сообщений после их отправки

Хотя конкретные детали функции пока неясны, она соответствует последним тенденциям в приложениях для обмена сообщениями: Telegram. например, уже давно предлагает аналогичные функции.

Функция редактирования потенциально может избавить пользователей от неловкости из-за опечаток или ошибок, предоставляя им ограниченное окно для внесения исправлений после отправки сообщения.

Хотя Google официально не комментирует эту разработку, будем надеяться, что обновление увидит свет.