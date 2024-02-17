Google решила, что канадцы получают достаточно для повышения цены на Nest Aware

Пользователи Nest Aware получили электронные письма с описанием изменений, которые вступят в силу в следующем счете после 25 марта 2024 года. Два основных тарифных плана, Nest Aware и Nest Aware Plus, подорожают больше всего.

Nest Aware: повышается с 10 канадских долларов в месяц и 100 канадских долларов в год до 16 канадских долларов в месяц и 200 канадских долларов в год.

Nest Aware Plus: повышается с 16 канадских долларов в месяц и 200 канадских долларов в год до 20 канадских долларов в месяц и 240 канадских долларов в год.

Стоит отметить, что эти повышения цен зеркально отражают повышение цен в США в прошлом году. В США Nest Aware подорожал с $ 6 до $ 8 в месяц, а Nest Aware Plus — с $ 12 до $ 15 в месяц.