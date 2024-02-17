Приложения
Опубликовано 17 февраля 2024, 03:45
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Google Сообщения позволят редактировать отправленные SMS: как это будет работать

Хорошие новости для тех, кто часто отправляет поспешные тексты с опечатками или пропускает важную информацию: в Google Сообщениях наконец-то появится функция редактирования отправленного сообщения. Пока эта функция находится в стадии бета-тестирования и обещает позволить вам исправлять досадные опечатки или добавлять забытые детали после отправки.
AssembleDebug

AssembleDebug

Как это работает:

  • Нажмите на сообщение, которое вы отправили в течение последних 30 минут.

  • Рядом с обычными опциями, такими как копирование, удаление и звездочка, появится новый значок «Редактировать».

  • Нажмите «Редактировать», и сообщение переместится в поле для редактирования.

  • Внесите изменения и нажмите на галочку (вместо кнопки «Отправить»), чтобы отправить измененное сообщение.

Эта функция находится в стадии бета-тестирования и доступна в версии 20240213_01_RC00. Официальная дата выхода пока не объявлена, но появление этой функции в бета-версии говорит о том, что она скоро посетит большую часть владельцев приложения, если не всех.

Автор:Армен Зангиев
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