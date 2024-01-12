Приложения
14:15, 12 января 2024
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Google уберет 17 функций из своего продукта Assistant

Google внесла серьезные изменения в свой продукт Assistant, удалив по меньшей мере 17 функций после массовых увольнений в подразделении. В блоге компания объявила об устранении «малоиспользуемых функций» с акцентом на «качество и надежность», вызывая у пользователей вопросы о том, как эти изменения улучшат работу.

Moritz Kindler

Moritz Kindler

Начиная с 26 января пользователи будут получать уведомления при запросе этих функций, предупреждая об их предстоящем удалении. Вице-президент Google Assistant Дюк Дукеллис подчеркнул, что компания стремится улучшать Assistant на основе обратной связи пользователей.

Среди удаленных функций — управление кулинарными книгами, отправка электронных писем, перенос событий в Google Calendar голосом и использование App Launcher в режиме вождения Google Assistant на Google Maps. Google акцентирует внимание на оставшихся возможностях и альтернативных методах.

Также Google вносит изменения в работу Assistant на телефонах. Иконка микрофона в строке поиска Google больше не вызывает Assistant, а начинает голосовой поиск Google, который описывается компанией как «самый популярный случай использования».

«Hey Google» и долгое удержание кнопки включения все равно будут активировать Assistant, как и раньше.

Автор:Булат Кармак
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