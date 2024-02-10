Google выплатит $350 млн за закрытие соцсети Google+ и слив данных пользователей

Google+ была запущена в 2011 году, а в 2019 компания приняла решение закрыть соцсеть. В Сети, причём ещё до закрытия ресурса, оказались чувствительные данные пользователей: фото профиля, электронная почта, полные имена, пол, даты рождения, места проживания, род занятий и семейный статус. Но Google об этом никого не оповещала и не предупреждала.

В 2018 году, за год до закрытия Google+, в The Wall Street Journal появился разоблачительный материал, после которого пользователи подали коллективный иск с требованием возмещения ущерба. В ответ Google заявила, что в распоряжении компании имеются «достойные аргументы в защиту заявленных претензий». Но у компании нет времени участвовать в очередных судебных тяжбах.