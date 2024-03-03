Google выпустила обновление для улучшения поиска на Диске, но только на iOS

Издание PhoneArena пишет, что среди наиболее важных изменений, добавленных в приложение, улучшения в работе поиска Google Drive состоят из трёх ключевых аспектов, как то:

упрощение доступа к фильтрам запросов за счёт введения категорий фильтров, доступных непосредственно под строкой поиска и включающих фильтры по типу файла, владельцам и последним изменениям;

показ соответствующих фильтров по мере ввода запроса, что позволяет легко выбрать фильтр и сэкономить время и усилия на введение полного текста запроса;

добавление возможности дальнейшего уточнения поиска после перехода на страницу с результатами поиска.

Пока эти функции Google реализует только на iOS. Кроме них стали доступны несколько новых функций воспроизведения. По сути, Google добавила возможность генерировать и воспроизводить транскоды видео Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) для всех видео, загруженных на Диск. Это позволит воспроизводить видео в более высоком или низком разрешении в зависимости от качества локальной сети.