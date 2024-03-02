Google Wallet разрешил вручную архивировать проездные билеты

Раньше Google Wallet предлагал только функцию удаления для ненужных карт. Теперь вы можете выбрать «Архивировать», чтобы сохранить их, но так, чтобы они не «мозолили глаза». При необходимости вы можете легко распаковать их позже.

Важное примечание: вы не можете архивировать карты и проездные, добавленные из Gmail — единственным вариантом здесь является удаление.

Это обновление основано на недавнем распространении Google Wallet на Wear OS. Хотя изначально скрытие проездных и карт не было доступно на часах, функция ручного архивирования обеспечивает удобное решение для упорядочивания кошелька на запястье.