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19:30, 16 декабря 2023
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Google защитила приватность пользователей Карт и от американских правоохранителей

Последнее обновление Google Карт не просто усиливает конфиденциальность пользователей и закрывает перемещения от слежки, но и поможет оградить приватность даже от американских правоохранительных органов.

Henry perks / Unsplash

Henry perks / Unsplash

Вендор не только зашифровал данные геолокации из Карт, теперь эта информация будет храниться локально — на устройствах пользователей, а не в облаке. А шифрование позволит защитить информацию даже от самой Google, поэтому компания технически не сможет предоставить службам информацию, если пользователь всё же захочет хранить данные местоположения в облаке.

Указанные новшества будут реализованы в течение 2024 года. Пользователи будут получать соответствующие уведомления по мере развёртывания функционала.

«Мы всегда работаем над тем, чтобы дать людям больше контроля над своими данными», — заявил директор по продуктам Google Maps Марло Макгрифф.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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