Приложения
Опубликовано 07 февраля 2024, 10:30
1 мин.

GoPro представила новое приложение для редактирования видео на Mac

GoPro представила новое приложение для редактирования видео на Mac. Новая программа для настольных компьютеров основана на приложении Quik и интегрируется с мобильными приложениями GoPro. Теперь пользователи могут начать редактирование в мобильном приложении Quik и завершить его на Mac, и наоборот.
Saketh

Saketh

Среди функций доступен инструмент синхронизации с музыкальным сопровождением и автоматическое выделение моментов редактирования. Компания обещает, что до выхода версии для Windows в конце года в настольную версию будут включены все основные инструменты мобильного приложения Quik.

GoPro взимает плату в размере $ 10 в год от тех, кто не использует ее устройства, за использование мобильного приложения Quik. Подписчики других тарифов получат доступ к настольному приложению без дополнительной платы. Компания также переименовала свою подписку GoPro в GoPro Premium. Стоимость составляет $ 50 в год, с возможностью получить скидку 50% на первый год. Подписка включает в себя такие бонусы, как неограниченное облачное хранилище, онлайн-трансляции, скидки на оборудование и гарантированную замену камеры.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.