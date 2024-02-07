GoPro представила новое приложение для редактирования видео на Mac

Среди функций доступен инструмент синхронизации с музыкальным сопровождением и автоматическое выделение моментов редактирования. Компания обещает, что до выхода версии для Windows в конце года в настольную версию будут включены все основные инструменты мобильного приложения Quik.

GoPro взимает плату в размере $ 10 в год от тех, кто не использует ее устройства, за использование мобильного приложения Quik. Подписчики других тарифов получат доступ к настольному приложению без дополнительной платы. Компания также переименовала свою подписку GoPro в GoPro Premium. Стоимость составляет $ 50 в год, с возможностью получить скидку 50% на первый год. Подписка включает в себя такие бонусы, как неограниченное облачное хранилище, онлайн-трансляции, скидки на оборудование и гарантированную замену камеры.