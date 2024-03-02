ИИ обошел человека в «оригинальности» в творческих тестах
Ferra
Результаты? ChatGPT-4 одержал победу, продемонстрировав более высокий уровень оригинальности и проработанности своих ответов по сравнению с человеческими участниками. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, использовались три теста.
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Участники проводили «мозговой штурм», предлагая креативные варианты использования повседневных предметов, таких как веревка или вилка.
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Участники представляли себе возможные исходы гипотетических ситуаций, например «Что, если бы людям больше не нужен был сон?».
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Участники составляли список существительных с максимальным семантическим различием друг от друга. (например, «собака» против «онтологии»).
GPT-4 преуспел во всех трех заданиях, но авторы признают ограничения. Эти тесты оценивают творческий потенциал, а не художественные достижения отдельных людей. Кроме того, участники могли чувствовать себя скованными из-за того, что их ответы должны быть применимы в реальном мире. В исследовании также не оценивалась «уместность» ответов, сгенерированных ИИ.