Приложения
Опубликовано 01 марта 2024, 23:15
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ИИ почти научили выявлять депрессию по фото лица

Представьте себе, что вы боретесь с депрессией и у вас есть приложение, которое незаметно отслеживает ваше состояние с помощью функции распознавания лица в телефоне. Это не научная фантастика: исследователи из Дартмутского колледжа разрабатывают приложение под названием MoodCapture, которое именно это и делает.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Как это работает? Когда вы разблокируете телефон, приложение делает несколько снимков вашего лица и окружающей обстановки. Затем алгоритм искусственного интеллекта анализирует эти изображения в поисках определенных выражений лица и элементов фона, связанных с депрессией.

Приложение не будет бомбардировать вас сигналами тревоги или заставлять немедленно обратиться за профессиональной помощью. Вместо этого оно будет деликатно предлагать полезные меры, например, проводить время на свежем воздухе или общаться, постепенно подталкивая вас к лучшему уходу за собой.

ИИ приложения был обучен на данных 177 человек с диагнозом «депрессия». В течение 90 дней на их телефоны записывались фотографии, на которых они оценивали свои депрессивные симптомы. Важно отметить, что участники не знали о том, что приложение следит за ними, поэтому они не маскировали свои эмоции сознательно.

ИИ уже успешно определил выражения лица и факторы окружающей среды, связанные с обострением депрессии у некоторых участников, с точностью 75%. Исследователи считают, что при дальнейшей разработке этот показатель может достичь 90%.

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Автор:Армен Зангиев
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