Приложения
Опубликовано 25 февраля 2024, 03:00
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Илон Маск создаст собственный аналог Gmail

Илон Маск, владелец Twitter (теперь известной как X), намекнул на возможный запуск почтового сервиса XMail под брендом X, после того как в сети появилась мистификация о скором закрытии Gmail.
Ferra

Ferra

Это событие произошло, когда Нейт Макгрейди, инженер по безопасности в X, написал в твиттере: «Когда мы сделаем XMail?» в ответ на распространившуюся фальшивую новость о закрытии Gmail. Лаконичный ответ Маска: «Скоро будет» — подстегнул спекуляции о том, что компания X может выйти на арену почтовых сервисов.

Несмотря на этот обмен мнениями, скептицизм остается высоким. На технологическом рынке уже существует множество признанных сервисов электронной почты, и в настоящее время X уделяет первостепенное внимание развитию таких функций, как онлайн-платежи и видеозвонки, а также решению проблемы удержания рекламодателей.

Однако некоторые предполагают, что Маск может намереваться привлечь пользователей от Google, особенно учитывая прошлые решения Google о прекращении работы популярных приложений, несмотря на их популярность у пользователей. Недавняя мистификация с закрытием Gmail, несмотря на свою очевидную фальшивость, получила широкую огласку благодаря истории Google с «кладбищем» ее продуктов.

Автор:Армен Зангиев
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