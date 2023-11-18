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04:30, 18 ноября 2023
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Илона Маска «прогнули»: ему пришлось открыть ЕС доступ к API Twitter

Неожиданным шагом стало то, что социальная сеть Илона Маска (ранее Twitter, а теперь X) отменила ограничения на доступ к API в Европейском союзе (ЕС) после того, как столкнулась с юридическими обязательствами в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Согласно DSA, крупные платформы обязаны предоставлять доступ к данным внешним исследователям, занимающимся общественно значимыми исследованиями системных рисков. Обновленные условия разработчиков теперь позволяют исследователям из ЕС получать доступ к лицензионным данным платформы и использовать их именно в исследовательских целях, связанных с DSA.

Это изменение произошло в связи с тем, что ЕС признал X очень крупной онлайн-платформой (VLOP) и наступил срок выполнения требований по доступу к данным.

Хотя Маск еще не изложил более широкую программу для глобальных исследователей, этот шаг свидетельствует о соблюдении требований ЕС и может снять напряженность в отношении миллиардера.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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