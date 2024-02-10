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Опубликовано 10 февраля 2024, 20:15
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Instagram* перестанет рекомендовать «политический контент»

В неожиданном заявлении Meta*, материнская компания Facebook*, Instagram* и Threads*, сообщила, что значительно сократит количество политического контента, который будут видеть пользователи, если только они не сделают активный выбор в пользу этого.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Начиная со следующих нескольких недель, Instagram*и Threads* больше не будут активно рекомендовать политический контент, включая посты о социальных проблемах, от аккаунтов, на которые вы не подписаны. Пользователи, которые все еще хотят видеть такой контент, могут включить его через настройки аккаунта.

Ожидается, что в будущем Facebook* также внедрит аналогичные меры контроля, но не сразу.

Этот шаг вполне закономерен, учитывая скорые выборы в США, что может превратить ленту пользователей в один сплошной поток политической пропаганды.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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