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03:45, 15 декабря 2023
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Instagram* придумал GIF-формат: зацикленные 2-секундные ролики в «Заметках»

Instagram* выводит обмен сообщениями на «новый уровень», добавляя в «Заметки» двухсекундные зацикленные видеоролики.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Функция теперь поддерживает короткие видеоролики, напоминающие GIF-формат. Не останавливаясь на достигнутом, Meta*, материнская компания Instagram*, позволяет пользователям отвечать на заметки с помощью стикеров, голосовых сообщений, фотографий и текста.

Ранее стало известно, кстати, что приложение Threads*от той же Meta* собирается бороться с дезинформацией в лоб с помощью программы проверки фактов. Адам Моссери, глава Instagram*, объявил об этой инициативе, сообщив, что Threads* будет «соответствовать рейтингам проверки фактов из Facebook*или Instagram*». Цензура начинается с малого.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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