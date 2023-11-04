Instagram* заподозрили в халатном отношении к безопасности детей и подростков

7 ноября Бехар даст показания на заседании юридического комитета Сената о халатном отношении компании к безопасности детей и подростков. По его словам, Meta* не предприняла никаких мер после получения результатов внутреннего исследования о влиянии её ресурсов на психику детей и подростков.

По словам Бехара, внутреннее исследование показало, что более 20% пользователей моложе 16 лет «чувствовали себя хуже после просмотра чужих постов», а 13% «испытывали нежелательные сексуальные домогательства за последние семь дней».

Его выступление пройдёт на фоне резонансного расследования против Meta, инициированного 41 штатом.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.