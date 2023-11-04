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21:00, 04 ноября 2023
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Instagram* заподозрили в халатном отношении к безопасности детей и подростков

Против соцсети Instagram* выступил ещё один бывший сотрудник, Артуро Бехар, работавший в Facebook* в период с 2009 по 2015 год и вернувшийся в компанию в 2019 году, чтобы консультировать команду по благополучию Instagram. В итоге он окончательно уволился.

sehoon ye / Unsplash

sehoon ye / Unsplash

7 ноября Бехар даст показания на заседании юридического комитета Сената о халатном отношении компании к безопасности детей и подростков. По его словам, Meta* не предприняла никаких мер после получения результатов внутреннего исследования о влиянии её ресурсов на психику детей и подростков.

По словам Бехара, внутреннее исследование показало, что более 20% пользователей моложе 16 лет «чувствовали себя хуже после просмотра чужих постов», а 13% «испытывали нежелательные сексуальные домогательства за последние семь дней».

Его выступление пройдёт на фоне резонансного расследования против Meta, инициированного 41 штатом.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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