Интернет может стать еще быстрее: знакомьтесь - буферизация с помощью L4S
Пока вы это читаете, где-то в закромах офисов IT-компаний реализуется план, который позволит вам работать в сети быстрее, чем когда-либо. Этот новый интернет-стандарт, получивший название L4S и поддерживаемый такими гигантами, как Apple, Google и Comcast, обещает избавить вас от мучений, связанных с медленной загрузкой веб-сайтов, бесконечной буферизацией видео и обрывистыми видеозвонками.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Скорость вашего интернета не соответствует ожиданиям? Оказывается, виной тому может быть латентность - досадная задержка, которая заставляет ваши данные «идти пешком». Но не бойтесь. L4S, сокращение от Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput, призвано спасти положение.
Этот стандарт сокращает время ожидания данных в очереди, обеспечивая быструю передачу пакетов данных по сети. Плавное воспроизведение HD-видео на YouTube, видеозвонки без сбоев и загрузку веб-страниц с огромной скоростью.
Хотя L4S еще не стал мейнстримом, такие крупные компании, как Apple, уже двигаются в его направлении, заявляя о бета-версии поддержки уже со времени iOS 16 и macOS Ventura.
Возможно, вам даже не придется ничего менять, чтобы новый стандарт заработал на вашем устройстве.