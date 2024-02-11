Приложения
Опубликовано 11 февраля 2024, 11:15
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iOS 18 может получить интерфейс Vision Pro

Израильский ресурс The Verifier сообщил о работе Apple над обновлённым интерфейсом, который могут получить iOS 18 и iPadOS 18.
Theverifier.co.il

Theverifier.co.il

Речь идёт о так называемом пространственном визуальном стиле, принятом в visionOS — операционной системе, на которой работает Vision Pro. Это говорит о том, что iOS и iPadOS 18 могут получить полупрозрачные панели навигации.

По сообщениям инсайдеров, Apple уже начала переходить на новый дизайн в tvOS 17.2, поэтому в iPadOS AppleTV также получит обновлённый дизайн.

Но, насколько это соответствует действительности, покажет время, каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

Автор:Андрей Кадуков
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