iOS станет свободна благодаря установке приложений не из AppStore, что уже нашли в бета-версии ОС

Это позволяет предположить, что Apple, возможно, движется в направлении разрешения сторонней установки приложений на iOS-устройствах, позволяя пользователям освободиться от оков App Store (чего недавно затребовали европейские регуляторы).

Но вот неожиданный поворот: отдельные элементы кода намекают на ограничения для конкретного региона, так что в России стороннюю загрузку пока можно не ждать (но нельзя утверждать стопроцентно).

В любом случае осталось дождаться официального релиза обновления, чтобы убедиться в правдивости слухов лично.