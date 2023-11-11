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15:45, 11 ноября 2023
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iOS станет свободна благодаря установке приложений не из AppStore, что уже нашли в бета-версии ОС

Держитесь за свои айфоны. Технологический гигант готовит «революционное» обновлении iOS 17.2, которое, возможно, сломает монополию App Store. 9to5Mac нашло свидетельство существования пункта «Managed App Distribution», спрятанного в бета-версии iOS 17.2.

Sumudu Mohottige

Sumudu Mohottige

Это позволяет предположить, что Apple, возможно, движется в направлении разрешения сторонней установки приложений на iOS-устройствах, позволяя пользователям освободиться от оков App Store (чего недавно затребовали европейские регуляторы).

Но вот неожиданный поворот: отдельные элементы кода намекают на ограничения для конкретного региона, так что в России стороннюю загрузку пока можно не ждать (но нельзя утверждать стопроцентно).

В любом случае осталось дождаться официального релиза обновления, чтобы убедиться в правдивости слухов лично.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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