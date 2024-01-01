Исследование: пользователи соцсетей чаще скрываются и меньше делятся информацией

Опросы показывают, что люди предпочитают «пассивный опыт»: 61% взрослых жителей США публикуют сообщения в комментариях выборочно, а многие ссылаются на беспокойство по поводу их содержания, конфиденциальности и негатива перед публикацией.

Пользователи также сетуют на снижение качества, обвиняя дезинформацию, токсичность и курируемый контент, который заставляет их чувствовать себя неуверенно в соцсетяъ. По прогнозам Gartner, через два года половина пользователей откажется от общения или ограничит его.

Платформы реагируют на это, продвигая такие функции приватного обмена сообщениями, как «Близкие друзья» в Instagram*.

Однако не все так плохо и мрачно. Глава Instagram* Адам Моссери утверждает, что обмен сообщениями просто принимает новые формы: пользователи возвращают себе контроль, требуют безопасных и значимых взаимодействий и тяготеют к приватным пространствам для подлинного общения.

Платформы, которые адаптируются к этим новым предпочтениям, создавая доверительные сообщества и персонализированный опыт, скорее всего, будут процветать в новую эпоху.

Так умирают ли социальные сети? Не обязательно. Они просто трансформируются, отражая растущее стремление к более продуманному общению в сети.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена