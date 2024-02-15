Опубликовано 15 февраля 2024, 09:45
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Из App Store исчез пиратский кинотеатр, замаскированный под приложение для глаз
Apple только через полгода удалила пиратский онлайн-кинотеатр Kimi, замаскированный под приложение для проверки зрения. Скачать его можно было в App Store на iOS, iPadOS и macOS.
Thom Bradley / Unsplash
Kimi был опубликован в App Store в сентябре 2023 года и каким-то образом миновал модерацию, поэтому и просуществовал в магазине приложений целых 6 месяцев. Не контроль качества в App Store выявил этот кинотеатр, а журналисты издания The Verge.
Журналисты обратились к администрации сервиса за удалением Kimi и только после этого приложение было удалено. Kimi позволял бесплатно смотреть пиратские копии множества и фильмов и сериалов. За полгода публикации в App Store Kimi занял 8 место среди бесплатных развлекательных приложений и 46 — в общем рейтинге бесплатных продуктов.