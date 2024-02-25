Как будет выглядеть обновленная страница входа в аккаунт Google

Новая страница входа в систему разработана с учетом особенностей вашего устройства и размера экрана. При изменении размера окна или переключении между устройствами макет подстраивается соответствующим образом. Внешний контейнер со светло-голубым/серым фоном регулирует свое присутствие в зависимости от ширины экрана, исчезая на узких экранах. На мобильных устройствах макет упрощается до одной колонки для удобного использования одной рукой.

Несмотря на то что основная функциональность осталась неизменной, некоторые тонкие изменения все же заметны. Google подчеркивает, что основной процесс входа в систему остался прежним. Вы по-прежнему вводите привычные адрес электронной почты и пароль.

В настоящее время этот редизайн находится на стадии развертывания и будет доступен всем пользователям в течение ближайших недель.