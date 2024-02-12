Как проверить, какие приложения сильнее всего тратят интернет-трафик на iPhone

Использование трафика имеет значение по двум основным причинам: несмотря на популярность безлимитных тарифных планов, превышение лимитов часто приводит к ограничению скорости. Некоторые приложения могут отправлять и получать слишком много данных, что вызывает опасения за конфиденциальность.

Прежде чем приступить к изучению настроек, ознакомьтесь с ограничениями вашего тарифного плана. Узнайте подробности на сайте или в приложении вашего оператора.