Как проверить, какие приложения сильнее всего тратят интернет-трафик на iPhone
Ferra.ru / Kandinsky 3
Использование трафика имеет значение по двум основным причинам: несмотря на популярность безлимитных тарифных планов, превышение лимитов часто приводит к ограничению скорости. Некоторые приложения могут отправлять и получать слишком много данных, что вызывает опасения за конфиденциальность.
Прежде чем приступить к изучению настроек, ознакомьтесь с ограничениями вашего тарифного плана. Узнайте подробности на сайте или в приложении вашего оператора.
Мониторинг ваших данных:
Откройте «Настройки» > «Сотовая связь»: здесь разворачивается «битва» за данные.
-
Сотовые данные: выключите этот параметр, чтобы полностью отключить доступ к сотовым данным для всех приложений (звонки и SMS по-прежнему будут работать).
-
Параметры сотовых данных: контролируйте доступ к данным в роуминге за пределами сети вашего оператора.
-
Статистика использования данных: прокрутите вниз, чтобы просмотреть данные о потреблении сотовых и роуминговых данных за текущий период.
-
Разбивка по приложениям: узнайте, какие приложения расходуют много данных, и нажмите на кнопку, чтобы заблокировать их.
-
Системные службы: посмотрите, как расходуются данные при выполнении системных действий, таких как push-уведомления и обновления.
-
Сброс статистики: начните с чистого листа, нажав эту опцию. Идеально подходит для мониторинга использования данных за определенные периоды.