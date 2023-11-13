Как в старые-добрые: Microsoft выпустит офлайн-версию Office 2024 без подписки

Эта итерация, получившая название Office 2024, в настоящее время находится в разработке и ожидается на рынке в III или IV квартале года.

Этот шаг следует за увеличивающимся акцентом Microsoft на ее облачный сервис Microsoft 365, который предлагает доступ к последним версиям Word, Excel, PowerPoint и других офисных приложений за ежемесячную или ежегодную плату.

Однако компания признала продолжающийся спрос на автономные версии Office, особенно среди пользователей, предпочитающих одноразовую покупку вместо постоянных подписных платежей.

Некоторые предполагали, что Office 2021 станет последней версией продукта с постоянной лицензией, но планы компании ясно указывают на обратное. Существование Office 2024 было впервые обнаружено внутри внутренней предварительной сборки Microsoft Office через API Click-to-Run (C2R).