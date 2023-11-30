Как вам такое, Google и Mozilla? Браузер от Samsung появился в магазине приложений Windows

Браузер Samsung, изначально разработанный для One UI, появился в фирменном магазине игр и приложений Microsoft Store.

Приложение отличается своей скоростью и удобством использования, представляя собой достойную альтернативу тяжеловесному Google Chrome, особенно для тех, кто не привязан к сервисам Google.

Одной из ключевых особенностей Samsung Internet является возможность синхронизации с мобильной версией через общую учетную запись экосистемы Samsung.

Однако, технические детали новинки, включая используемый движок, пока остаются неизвестными. На странице приложения в Microsoft Store можно увидеть скриншот Chromium, но возможно, это временное решение до публикации официальных скриншотов браузера.

Отметим, что на данный момент десктопный браузер Samsung доступен только по прямой ссылке, поиск через Microsoft Store пока не выдаёт результатов, вероятно, из-за задержек в индексации страницы программы.