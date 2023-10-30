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06:45, 30 октября 2023
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Какие изменения принесло свежее обновление Telegram

Telegram выпустил обновление, которое значительно расширяет функционал ответов в чатах, но также делает использование мессенджера более сложным и многофункциональным.

Ferra.ru

Ferra.ru

Теперь пользователи могут цитировать конкретные части сообщений при ответе, отправлять ответы в другие чаты и настраивать внешний вид ссылок в сообщениях. Кроме того, появилась возможность выбора персонального цвета для имени в группах и для отправленных ссылок.

Однако эти нововведения могут сделать использование Telegram более запутанным для некоторых пользователей. Множество новых функций и настроек требуют времени на освоение, и не все могут сразу понять, как пользоваться всеми возможностями обновлённого мессенджера.

Telegram

Telegram

В частности, функция цитирования частей сообщений может вызвать путаницу, так как теперь, чтобы ответить на конкретное сообщение, нужно сначала выделить нужный фрагмент текста.

Также новые настройки для ссылок и возможность отправки ответов в другие чаты могут оказаться не совсем очевидными для пользователей, которые привыкли к более простому и интуитивно понятному интерфейсу предыдущих версий Telegram.

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