Какие изменения принесло свежее обновление Telegram
Telegram выпустил обновление, которое значительно расширяет функционал ответов в чатах, но также делает использование мессенджера более сложным и многофункциональным.
Ferra.ru
Теперь пользователи могут цитировать конкретные части сообщений при ответе, отправлять ответы в другие чаты и настраивать внешний вид ссылок в сообщениях. Кроме того, появилась возможность выбора персонального цвета для имени в группах и для отправленных ссылок.
Однако эти нововведения могут сделать использование Telegram более запутанным для некоторых пользователей. Множество новых функций и настроек требуют времени на освоение, и не все могут сразу понять, как пользоваться всеми возможностями обновлённого мессенджера.
В частности, функция цитирования частей сообщений может вызвать путаницу, так как теперь, чтобы ответить на конкретное сообщение, нужно сначала выделить нужный фрагмент текста.
Также новые настройки для ссылок и возможность отправки ответов в другие чаты могут оказаться не совсем очевидными для пользователей, которые привыкли к более простому и интуитивно понятному интерфейсу предыдущих версий Telegram.