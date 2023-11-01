Канада запретила госслужащим использовать продукты «Лаборатории Касперского»

По мнению канадского Минфина, сервисы вызывают опасения для конфиденциальности и информационной безопасности канадских госслужащих, хотя доказательств компрометации данных приведено не было.

В «Лаборатории Касперского» выразили удивление решением Минфина Канады и разочарование из-за того, что никаких уведомлений на этот счёт компания не получала.

Решение канадской стороны удивило и МИД Китая. В ведомстве подчеркнули, что никаких доказательств «вины» WeChat нет, а также призвали Минфин Канады соблюдать ключевые принципы рыночной торговли и конкуренции.