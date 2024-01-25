Опубликовано 25 января 2024, 19:30
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Колоссальное число предзаказов на Apple Vision Pro объяснили работой ботов
Компания Kasada, специализирующаяся на поиске и борьбе с ботами в интернете, сообщила о том, что огромное количество предзаказов на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro объясняется деятельностью перекупщиков.
Apple
Перекупы используют автоматизированные боты для скупки дорогих товаров, чтобы затем их перепродавать по завышенным ценам. Спекулянты уже выставили на eBay множество объявлений о продаже гарнитуры по ценам от $5 тысяч до $10 тысяч, а стартовая цена на Vision Pro — $3499.
По данным аналитиков Kasada, только в рамках одного выявленного случая перекупы предзаказали с помощью ботов 1592 комплекта Vision Pro на сайте Apple, при том что компания установила правила предзаказов с обязательным подтверждением личности по Face ID. Но спекулянты нашли пути обхода этих мер с помощью специального софта.